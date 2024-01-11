США намерены направить "неофициальную делегацию" на Тайвань после выборов

США намерены направить "неофициальную делегацию" на Тайвань после выборов главы администрации острова. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Это соответствует политике "одного Китая" и статус-кво, а время выбрано таким образом, чтобы продемонстрировать, что мы не поддерживаем того или иного кандидата или партию", - приводит слова чиновника ТАСС.

13 января на Тайване пройдут выборы главы администрации и выборы в Законодательный Юань - парламент острова.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны отказаться от официальных контактов с Тайванем и воздержаться от вмешательства в выборы.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге подчеркнула, что тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях.