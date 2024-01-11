Минфин начнет продавать валюту и золото из-за снижения нефтегазовых сверхдоходов

Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе 2024 года составят около 130,8 млрд руб. Это на 199,9 млрд руб. ниже, чем ожидалось, сообщили в Министерстве финансов России.

Снижение произошло из-за корректировки акциза "на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений".

С 15 января по 6 февраля Минфин планирует направить на продажу валюту и золото на сумму разницы – 69,1 млрд руб. Ежедневный объем продажи составит 4,1 млрд руб.