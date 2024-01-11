В Новосибирске без тепла остались больше 100 домов

"Сибирская генерирующая компания" сообщила о масштабной коммунальной аварии в Новосибирске – ее сотрудники устраняют дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Без тепла – десятки жилых домов.

"Работы планируем завершить сегодня к 20.00. В контуре отключения – 104 дома и 13 социальных учреждений. На время локализации дефекта ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов – ориентировочно, до 17.00", – говорится в одном из официальных telegram-каналов предприятия, "СГК Новосибирск".

Аварию на Пархоменко устраняют 17 сотрудников теплосетевой компании. Предстоит заменить поврежденный участок трубы, которая была проложена в 1974 г. Вскоре после начала работ удалось снизить количество оставшихся без тепла домов со 104 до 68.

Отметим, по данным погодных сервисов, сейчас в Новосибирске – минус 13 градусов.

Также в "СГК Новосибирск" продемонстрировали поврежденный участок трубы на теплосети.