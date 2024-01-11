В Екатеринбурге при строительстве дороги на Химмаш умер рабочий

При строительстве дороги в сторону Химмаша в Екатеринбурге скончался один из рабочих. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла 10 января у одного из домов по улице Рощинской. Согласно словам свидетелей, водитель экскаватора резко перестал подавать признаки жизни. Следственные органы организовали проверку. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер, однако наверняка об этом можно будет сказать только после судебно-медицинской экспертизы.

Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал подробности произошедшего. В полицию о смерти рабочего сообщила бригада "скорой помощи" в 13.35. На место сразу выехали оперуполномоченные уголовного розыска и участковый уполномоченный, обслуживающий этот микрорайон. Подтвердить личность скончавшегося не составило труда - при себе мужчина имел водительское удостоверение.

"Он принимал участие в строительстве дороги в сторону Химмаша. Когда тракторист, 1963 г.р., собрался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора, с ним неожиданно что-то произошло. Он вдруг прекратил работу и наклонился на руль. Вызванные в срочном порядке врачи, к сожалению, помочь были уже бессильны. К месту ЧП коллеги по стройке доставили супругу, которая опознала своего мужа. Жили они недалеко, по улице Самолётной. Словом, ЧП не носит криминальный характер" - отметил Горелых.