11 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге квартальные смогут составлять протоколы на нарушителей

В Екатеринбурге расширены полномочия квартальных инспекторов. Соответствующий документ утвердил глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ранее квартальные не обладали полномочиями муниципального служащего и не могли непосредственно составлять протоколы и оперативно воздействовать на нарушителей. Теперь квартальные инспекторы войдут в структурные подразделения территориальных органов, сформированных в каждом районе уральской столицы. На муниципальную службу будут наняты 24 инспектора – по трое в каждом районе. Оставшаяся часть квартальных (более 130) сохранят свой статус.

Как пояснили в мэрии, получив новые полномочия, они смогут действовать следующим образом: при обнаружении нарушения благоустройства производить его фиксацию, а затем выдавать нарушителю предписание. Если в требуемый срок нарушение не будет исправлено, квартальный составит протокол за неисполнение требования и передаст материалы в суд.

Служба квартальных существует в Екатеринбурге с 2010 года. Они выявляют нарушения в части уборки территорий общего пользования, вывоза мусора, аварийных колодцев и многого другого.

Теги: квартальные, нарушители, полномочия, Екатеринбург


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