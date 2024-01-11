11 Января 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Вашингтон хочет создать "пятую колонну" из россиян, ездивших в США по программам обмена - Нарышкин

Россиян, которые ездили в США по программам обмена, Вашингтон попытается использовать для создания "пятой колонны" перед выборами президента (то есть в ближайшие два месяца), заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он заявил, что американцы надеются заменить этими людьми "массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию".

Нарышкин со ссылкой на данные Госдепа отметил, что число российских стипендиатов таких программ как Work and Travel, Access, Advance, FLEX и других насчитывает 80 тыс. человек.

"После должной обработки их будут использовать для вмешательства в выборы президента РФ. Вашингтон намерен перейти к активному втягиванию россиян в политическую борьбу с Москвой. В преддверии голосования американцы хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в нашей стране", - считает глава разведывательной службы.

Теги: программа обмена, сергей нарышкин, вашингтон, пятая колонна


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