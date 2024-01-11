11 Января 2024
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Происшествия Сибирский ФО В России Алтайский край
Фото: Следственный комитет РФ

Замглавы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый через посредника получил взятку в два миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. За деньги чиновник оказывал покровительство предприятиям бизнесмена, а также обеспечивал ему возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки вне автобусных маршрутов.

Проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В отношении предпринимателя ранее было возбуждено уголовное дело о даче взятки.

Ранее мэра Троицка Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки. Чиновник якобы получил беговую дорожку стоимостью 126 тыс. рублей за разрешения на строительство.

Теги: замглавы барнаула, взятка


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