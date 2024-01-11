В Подмосковье 11-летней девочке вырезали лишнюю матку

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) прооперирована 11-летняя девочка с двумя матками.

Пострадавшая поступила в клинику в тяжелом состоянии с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота, беспокоившие ее три месяца. Исследование органов малого таза показало, что у пациентки – две матки, в одной из которых идет выраженный воспалительный процесс. Состоялась экстренная операция.

Девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали на амбулаторное лечение, сообщает министерство здравоохранения Московской области.