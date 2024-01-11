11 Января 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Алабаме впервые казнят человека с помощью азота

В штате Алабама в США 25 января проведут первую в истории казнь с применением азота. Суд отказал заключенному в просьбе не применять к нему эту процедуру, теперь у властей нет препятствий для приведения приговора в исполнение.

Адвокаты 58-летнего заключенного Кеннета Юджина Смита апеллировали к тому, что процедура представляет собой эксперимент над человеком, что является жестокостью. Они намерены оспорить решение алабамского суда.  

Предполагается, что Смита казнят азотной гипоксией: он будет дышать чистым азотом, который в обычной атмосфере составляет 78%. Сторонники нового метода казни заявляют, что он будет безболезненным, их оппоненты говорят о бесчеловечных опытах на людях. По замыслу устроителей казни, сначала приговоренный потеряет сознание, а потом задохнется.

Алабама разрешила казнь с применением азотной гипоксии еще в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций, но до сих пор штат не пытался использовать его для приведения в исполнение смертного приговора. Штаты Оклахома и Миссисипи также разрешили гипоксию азота, но не использовали ее.

Примечательно, что в 2022 году Смита уже пытались казнить – с помощью смертельной инъекции, но тогда процедуру отменили из-за проблем с введением капельницы в вены заключенного. За четыре года таких случаев в Алабаме было три. После неудачной попытки казни власти штата объявили о проверке системы смертельных инъекций, на казни наложили мораторий, который был снят в 2023 году.

Смит был приговорен к смертной казни за убийство жены священника в 1988 году. Муж жертвы, погрязший в долгах, хотел получить страховку и нанял Смита и еще одного мужчину за $1 тыс. Подельника Смита казнили еще в 2010 году. Заказчик убийства покончил с собой.

Теги: смертная казнь, приговор, азот, сша


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