США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года

США в октябре впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре сделали повторную закупку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Отмечается, что в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила $2,7 млн. В ноябре объем закупки составил 9,9 тысячи баррелей на $750 тыс.

Один баррель российской нефти в октябре стоил для США $74, а в следующем месяце — $76. Это значительно выше "потолка цен", установленного страной в $60 за баррель.

В апреле прошлого года сообщалось, что Япония добилась от США исключения в нефтяном эмбарго, наложенном на российскую нефть. По данным The Wall Street Journal, Япония покупает нефть из РФ дороже, чем $60 за баррель ("ценовой потолок", который западные страны установили в качестве санкции за ведение Россией СВО). Издание заключает, что Токио сильно зависит от углеводородов из РФ, раз добился для себя таких исключений.