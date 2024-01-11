11 Января 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года

США в октябре впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре сделали повторную закупку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Отмечается, что в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тысячи баррелей нефти из России. Стоимость импорта составила $2,7 млн. В ноябре объем закупки составил 9,9 тысячи баррелей на $750 тыс.

Один баррель российской нефти в октябре стоил для США $74, а в следующем месяце — $76. Это значительно выше "потолка цен", установленного страной в $60 за баррель.

В апреле прошлого года сообщалось, что Япония добилась от США исключения в нефтяном эмбарго, наложенном на российскую нефть. По данным The Wall Street Journal, Япония покупает нефть из РФ дороже, чем $60 за баррель ("ценовой потолок", который западные страны установили в качестве санкции за ведение Россией СВО). Издание заключает, что Токио сильно зависит от углеводородов из РФ, раз добился для себя таких исключений.

Теги: сша, импорт нефти, россия


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