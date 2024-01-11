Буря на Ямале: в Лабытнанги поваленные ветром фигуры Деда Мороза и Снегурочки повредили автомобиль

Ямало-Ненецкий автономный округ накрыла ледяная буря. По данным синоптиков, местами порывы ветра достигают 25 метров в секунду и более, кроме того, на территории региона сильный снег, метель.

В соцсетях жители региона публикуют первые последствия разгула стихии. Так, в Лабытнанги в "полет" отправились новогодняя елка и фигуры Деда Мороза и Снегурочки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все, сломалась елка, сдуло, сорвало ее", - комментирует голос за кадром.

В группе "Лабытнанги Info" социальной сети "ВКонтакте" подписчики опубликовали и другие последствия сильного ветра - в группе опубликовали фото поваленного на землю светофора. Власти пообещали, что подрядная организация произведет отключение светофора, и в дальнейшем, при благоприятных погодных условиях, выполнит работы по восстановлению его на прежнее место.

Также стихия опрокинула фигуры Деда Мороза и Снегурочки. В мэрии откликнулись на сообщение, пообещав, что подрядчик, обслуживающий городок, займется решением проблемы сразу после того, как нормализуется погода.

В комментариях подписчик группы поинтересовался, будет ли подрядчик ремонтировать машины, которые разбила упавшая Снегурочка и опубликовал фото своего поврежденного автомобиля. Этот вопрос власти города пока оставили без ответа. Накануне.RU направило в администрацию запрос.



