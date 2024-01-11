"Баден-Баден" намерен снова побороться за участок на горе в Сысерти

Компания "Баден-Баден" намерена обжаловать решение суда, согласно которому не может выкупить арендуемый участок на горе Бессонова в Сысерти на льготных условиях.

Напомним, что компания получила положительное заключение экспертизы на строительство терм и гостиницы на арендуемой земле. Однако, когда было решено приобрести участок в собственное пользование на льготных условиях, организация столкнулась с администрацией Сысертского городского округа. Дело дошло до суда, который встал на сторону мэрии, несмотря на то, что, как утверждают представители компании, они имели право на льготные условия согласно постановлению правительства РФ о льготных основаниях.

"Наша компания готовится обжаловать это судебное решение. Другими словами, мы продолжаем строительство комплекса в Сысерти в соответствии со стратегическими целями. На правах аренды мы продолжаем владеть земельным участком и продолжаем работу",— цитирует слова представителей "Баден-Баден" "Ъ-Урал".

Напомним, в планах у компании строительство терм с парящим бассейном, спа, гостиницей и 10 ресторанами. Строительство было запланировано на вторую половину текущего года. Сдать курорт застройщик собирался к 2025 году