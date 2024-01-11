Путин защищает Минфин от критики из-за ЖКХ: "Упреки несправедливы, средства выделены"

Владимир Путин встал на защиту Минфина на фоне упреков в недофинансировании сферы ЖКХ. Участившиеся коммунальные аварии в разгар январских морозов усилили критику, однако, президент считает ее несправедливой.

"Все критикуют Минфин, я иногда тоже, но в данном случае упреки в адрес Минфина несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал", - сказал Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

Президент пообещал, что все планы по модернизации ЖКХ будут реализовываться: "Все это будет реализовываться. Нужно ли там что-то дополнительно надстроить, посмотрим. Но в целом все прописано и средства выделены".