11 Января 2024
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Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Регионы УрФО показали высокий результат в рейтинге активности культурной жизни

Субъекты Уральского федерального округа продемонстрировали высокий результат в рейтинге активности культурной жизни, об этом сообщает сайт полпредства УрФО.

Оценка информационной активности культурной жизни проводится во всех 89 регионах, субъекты разделены на три группы по населению. Рейтинг составляется на основе данных платформы "PRO.Культура.РФ". Результаты 2023 года:

  • Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в категории до 1 млн человек;
  • Тюменская область на четвертой строчке в категории от 1 до 2 млн;
  • Свердловская область также на 4 позиции в категории от 2 млн.

"Регионы Уральского федерального округа активно развивают культурную жизнь. Проводятся выставки, концерты, фестивали для людей всех возрастов и интересов. Очень радует популярность "Пушкинской карты" среди молодежи. Благодаря этой программе молодые люди приобщаются к культуре и искусству", - прокомментировал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Эксперты оценивают активность регионов по девяти показателям, среди них: доля зарегистрированных в "PRO.Культура.РФ" учреждений культуры, количество участников программы "Пушкинская карта", доступная среда и другие.

Теги: культурная жизнь, Владимир Якушев


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