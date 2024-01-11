До конца января в Екатеринбург доставят первую партию новых автобусов

Первая партия автобусов, закупленных мэрией Екатеринбурга в рамках казначейского кредита, будет доставлена в уральскую столицу до конца января. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, всего в рамках закупки муниципалитет приобрел 30 автобусов – современный низкопольный транспорт большого класса, который может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения и терминалами для оплаты. Внутри предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками.

Как обещают в администрации, новые машины будут курсировать не только по магистральным маршрутам, но и отправятся в отдаленные территории.

Напомним, в последних числах декабря прошлого года екатеринбуржцы не смогли доехать до работы из-за заснеженных дорог и отсутствия транспорта. После этого в мэрии объявили, что выведут на городские дороги 15 новых автобусов.