11 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

До конца января в Екатеринбург доставят первую партию новых автобусов

Первая партия автобусов, закупленных мэрией Екатеринбурга в рамках казначейского кредита, будет доставлена в уральскую столицу до конца января. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, всего в рамках закупки муниципалитет приобрел 30 автобусов – современный низкопольный транспорт большого класса, который может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения и терминалами для оплаты. Внутри предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками.

Как обещают в администрации, новые машины будут курсировать не только по магистральным маршрутам, но и отправятся в отдаленные территории.

Напомним, в последних числах декабря прошлого года екатеринбуржцы не смогли доехать до работы из-за заснеженных дорог и отсутствия транспорта. После этого в мэрии объявили, что выведут на городские дороги 15 новых автобусов.

Теги: автобусы, закупка, партия, Екатеринбург


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