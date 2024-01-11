Более тысячи жителей Подмосковья получат качественные услуги благодаря реконструкции КНС, проводимой Щёлковским Водоканалом

Щёлковский Водоканал продолжает работы по реконструкции канализационно-насосной станции для тысячи жителей деревни Огуднево, сообщает официальный портал Администрации городского округа Щелково Московской области.

Специалисты Щёлковского водоканала, курируемого Министерством ЖКХ региона, заменили старые трубопроводы в машинном отделении канализационно-насосной станции (КНС). Установили полипропиленовые трубы, устойчивые к коррозии. Места соединения труб надежно герметизировали термической пайкой. Паяльную станцию водоканальщики разместили прямо в машинном отделении.

Также на этапе приёма стоков на КНС предусмотрены канальные канализационные дробилки для задержания и измельчения мусора. Стоит отметить, что его в последнее время стало много в канализации. При этом соответствующего оборудования на станции раньше не было. В подземной части КНС будет выполнен комплекс работа по гидроизоляции стен.

Насосная станция шахтного типа в Огуднево построена в 1968 году. Она перекачивает хозяйственно-бытовые стоки от многоквартирных домов, детского сада и школы. Обеспечивает надежное обеспечение жилищно-коммунальными услугами более тысячи человек населения.