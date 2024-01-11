Удальцов стал фигурантом дела об оправдании терроризма – СМИ

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов находится на допросе в Следственном комитете, ранее в его квартире прошел обыск, сообщает Telegram-канал "112". Об обыске в своем канале успел сообщить и сам Удальцов.

"112" сообщает, что политик стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма, связанного с постом в его блоге.

В 2014 году Сергей Удальцов уже был осужден на четыре с половиной года колонии по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади. Он отсидел положенный срок и вышел на свободу в 2017 году. С тех пор для него установлен режим административного надзора, ограничивающий посещение публичных мероприятий.