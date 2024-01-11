Путин заявил о временном характере высоких ставок ЦБ

Сегодняшняя ключевая ставка ЦБ РФ носит временный характер, по мере подавления инфляции она будет меняться, заявил Владимир Путин на встрече с хабаровскими предпринимателями.

В декабре Центральный банк России увеличил ключевую ставку до 16%. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не ждать, что ставка скоро снизится и что она будет сразу же снижаться следом за инфляцией. "Ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется", - сказала Набиуллина в декабре.