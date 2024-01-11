На Вторчермет вернулось тепло. Южная котельная уже сутки работает без перебоев

Впервые за несколько дней жители Вторчермета и Уктуса не жалуются на отсутствие тепла в своих квартирах. В Южной котельной наконец наладили работу и отопление поступает во все дома и социальные объекты микрорайонов.

"10 января в 6.30 котел был запущен в работу, и постепенно мы набирали нагрузку и выдавали в тепловые сети для потребителей. В течение суток прогревали дома. Сейчас все хорошо, температурные параметры полностью восстановлены, все работает согласно температурному графику", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Т-Плюс".

В компании добавили, что с момента восстановления подачи тепла жалоб от жителей микрорайонов больше не поступало. несмотря на это ПАО "Т-Плюс" вместе с управляющими компаниями отслеживают подачу тепла горожанам. В случае, если возникнут какие-то недочеты, будут приняты меры оперативного действия.

Напомним, 8 января на Южной котельной зафиксировали повреждение, из-за чего трудности с отоплением испытали жители 234 домов. После этого прокуратура заинтересовалась обстоятельствами, приведшими к коммунальной аварии, а в мэрии пообещали произвести гражданам перерасчет, но только при одном условии.

Поздним вечером 9 января, когда, казалось бы, проблема была решена, произошло еще одно повреждение поверхности нагрева. Однако, в этот раз подача тепла и горячей воды потребителям не прекращались. Ремонт труб был завершен к 5 часам утра 10 января, после чего котел запустили в работу.