Никогда такого не было и вот опять: в Нижневартовске "скорая" застряла в сугробах

В Нижневартовске в снегу застряла машина "скорой помощи". Инцидент произошел накануне, во дворе дома №74 на улице 60 лет Октября, передает корреспондент Накануне.RU.

О произошедшем сообщили подписчики telegram-канала "ЧП Нижневартовск".

"60 лет, 74. Вот последствия неочищенных дворов. "Скорая" застряла… А "скорая" у нас ездит по городу, спасая жизни людям. Может, пора обратить внимание на проблему?" - говорится в сообщении.

В соцсетях жители оставили много жалоб на неубранные дороги и тротуары. Так, например, вартовчане заявляют, что за всю зиму ни разу не был почищен пешеходный тротуар напротив дома по ул. Ленина, 34. На улице Спортивная, 13/2 также застряла в снегу машина. Чтобы выбраться из снежного плена мужчинам пришлось искать трос. На улице 9П от остановки "Энергонефть" людям приходится идти по проезжей части, так как тротуары завалены снегом.

"Анонимно пожалуйста. Что случилось у нас в городе? Где вся спецтехника? По всей Ленина сугробы на дорогах и не одного спецтранспорта по расчистке снега не видно", - возмущаются жители города в соцсетях

"Я, конечно, все понимаю, что во дворах есть причина, не всегда получается чистить дороги. У меня вопрос, почему не убирают главные дороги, например, Ленина? На месторождениях и то дороги лучше, чем в городе, что за беспредел?" - отмечают вартовчане.

В администрации города заявили, что дорожные службы и управляющие организации продолжают работать в усиленном режиме с продлением смены

По информации департамента ЖКХ администрации города, за три дня в Нижневартовске (8, 9, 10 января) выпало больше половины месячной нормы осадков (при месячной норме – 15 мм).

Как отметили в МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска", на линию выведено максимальное количество техники, привлечены силы подрядных организаций. Проводится патрульная очистка не только центральных улиц, но и тротуаров, заездов в микрорайоны, включая муниципальные.

Техника задействована и управляющими организациями. К примеру, для уборки снега с придомовых территорий работники Жилищного треста №1 привлекли 15 машин, "Ренако-плюс" – семь единиц техники, компания "Диалог" - 14 машин.

Отметим, что нарекания к главе города Дмитрию Кощенко и администрации Нижневартовска из-за некачественной уборки снега были и в прошлом году. Жители также жаловались на нечищеные тротуары, на застревающие в сугробах машины "скорой". По данным ОНФ, прошлой зимой по итогам 10-дневной акции "Снежный фронт" Нижневартовск занял первое место по количеству поступивших в ОНФ жалоб от населения.

Власти оправдывали неубранные дороги "аномально снежной зимой" и также, как и сейчас, рапортовали в соцсетях об усиленной чистке проезжей части и тротуаров. Весной улицы затопило, а общественники ОНФ, проводившие мониторинг "Лужи Югры", заподозрили нижневартовских чиновников в накрутке голосов при проведении в социальных сетях опроса.