11 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Superjob: Россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тысяч рублей

Среднестатистический работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47,6 тысяч рублей в месяц, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Отмечается, что уровень пенсионных притязаний россиян с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200.

Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей. Также, согласно данным опроса, чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и их "пенсия мечты".

Самые большие пенсионные притязания — у москвичей и петербуржцев: 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48900 рублей).

Ранее сообщалось, что россияне желают получать пенсию в среднем в 69 тысяч рублей (согласно опросу "СберНПФ" и "Работа.ру"). При этом средняя сумма страховых выплат по старости сейчас — 21,8 тысяч. Чтобы получать желаемую пенсию, откладывать следует начать в 25 лет по 5,5 тысяч рублей. Однако доходность НПФ не превышает 1% с учетом инфляции, поэтому сбережения на старость лучше диверсифицировать — держать также в акциях и иностранных валютах.

Теги: россияне, пенсия


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