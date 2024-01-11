Компенсирована большая часть ущерба от возможной растраты средств в банке "Югра"

В Замоскворецком райсуде Москвы во время прений по делу о предполагаемой растрате 23,6 млрд руб. в ПАО "Банк "Югра"" интересный оборот приняла история с погашением причиненного ущерба. По версии защиты, 17,3 млрд руб. из этой сумы уже переведено на счет Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Отдельно подчеркнуто, что сделано это добровольно. Однако юристы АСВ не хотят учитывать этот факт, поскольку, возможно, могут не получить оговоренный контрактом гонорар в 10% от взысканной суммы ущерба.

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Прения продолжаются с декабря 2023 г., уточняет "Ъ". Обвинение запросило для бывшего владельца банка Алексея Хотина, экс-президента "Югры" Алексея Нефедова, председателя правления этого кредитного учреждения Дмитрия Шиляева и Нины Черновой от девяти лет до девяти лет и десяти месяцев колонии общего режима.

Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в банке временную администрацию, а затем отозвал у него лицензию. В апреле 2019 г. под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб.