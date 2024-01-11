Памятный флаг в честь 650-летия Кирова на борту Международной космической станции

Глава Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале рассказал о знаковом событии, поделившись историческими снимками - на МКС развернули флаг «650 Киров».

"Флаг на станции получил российский экипаж — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они оставили на нем памятные автографы и печати, которые можно поставить во время космического полёта. Наш юбилей покоряет даже космос!" — отметил Александр Соколов.

Губернатор подчеркнул символичность события: тема космоса неразрывно связана с городом Кировым.

"У нас учился в гимназии основоположник космонавтики Константин Циолковский. Наш земляк – легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Его имя присвоено детскому космическому центру. В Кирове жил и учился лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Серебров, который 10 раз выходил в открытый космос. Гордимся их именами и в 2024 году продолжаем нашу космическую историю", — констатировал Александр Соколов.