11 Января 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Памятный флаг в честь 650-летия Кирова на борту Международной космической станции

Глава Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале рассказал о знаковом событии, поделившись историческими снимками - на МКС развернули флаг «650 Киров».

"Флаг на станции получил российский экипаж — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они оставили на нем памятные автографы и печати, которые можно поставить во время космического полёта. Наш юбилей покоряет даже космос!" — отметил Александр Соколов.

мкс, флаг кировской области(2024)|Фото: kirovreg.ru

Губернатор подчеркнул символичность события: тема космоса неразрывно связана с городом Кировым.

мкс, флаг кировской области(2024)|Фото: kirovreg.ru

"У нас учился в гимназии основоположник космонавтики Константин Циолковский. Наш земляк – легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Его имя присвоено детскому космическому центру. В Кирове жил и учился лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Серебров, который 10 раз выходил в открытый космос. Гордимся их именами и в 2024 году продолжаем нашу космическую историю", — констатировал Александр Соколов.

мкс, флаг кировской области(2024)|Фото: kirovreg.ru

Теги: флаг кирова, международная космическая станция, космонавты, александр соколов


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