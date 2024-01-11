11 Января 2024
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Жители Яр-Сале остались без электроэнергии

Жители Яр-Сале остались без электроэнергии из-за аварии на электросетях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Ямальского района, причиной стало короткое замыкание. В настоящий момент сотрудники администрации и "Ямалкоммунэнерго" ведут ремонтные работы, чтобы помочь жителям, оставшимся без света. Сроки окончания ремонтных работ не называются.

Отметим, что в настоящий момент на Ямале действует штормовое предупреждение. Погода резко ухудшилась - сильный ветер, порывами до 20 метров в секунду, метель.

В администрации сообщили, что отменено движение рейсового автобуса, поскольку из-за непогоды нет возможности безопасно доставлять пассажиров до мест назначения.

Теги: Яр-Сале, штормовое предупреждение, ветер, короткое замыкание, электроэнергия


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