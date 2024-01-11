11 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин объяснил рост цен на яйца: "Доходы у людей выросли, потребление увеличилось"

Владимир Путин пришел к выводу что цены на яйца в стране выросли из-за увеличения потребления. То есть россияне стали их больше покупать и есть.

"По яйцу видите, что у нас произошло? Вовремя просто не сориентировались. Объем-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум — и цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными", — заявил президент России на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью Накануне.RU заявлял, что повышенный спрос на курятину и яйца вызван ухудшением благосостояния граждан, а не наоборот, ведь другие виды мяса дорожают просто запредельно. Впрочем, и курица тоже росла в цене весь прошлый год. Ситуация усугубляется тем, что в России за три года закрылся каждый десятый производитель яиц и птицы.

Примечательно, что участники рынка не согласны с тем, что "открытие импорта" может повлиять на ситуацию, потому что импортируемые объемы: а) несущественны; б) стоят тоже дорого. Так, накануне гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила в интервью "Парламентской газете": "Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут".

Теги: владимир путин, яйца, цены, импорт


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