В Екатеринбурге суд закрыл кафе на Фестивальной после заболевания посетителей

В Екатеринбурге суд приостановил работу Арт-кафе FEST 12. Роспотребнадзор нашел там множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в конце декабря прошлого года было проведено эпидемиологическое расследование по заболеванию нескольких человек острой кишечной инфекцией после посещения данного заведения. Лабораторные исследования выявили у заболевших норовирус, среди персонала кафе были обнаружены носители той же инфекции.

При проведении расследования там были найдены многочисленные нарушения, которые могли стать причиной заболеваний. На кафе был наложен временный запрет деятельности до решения суда.

10 января Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность Арт-кафе FEST 12 на улице Фестивальная на 45 суток. Срок будет исчисляться со дня запрета, наложенного территориальным отделом – 26 декабря 2023 года.