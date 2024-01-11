Для расширения улицы Татищева снесут еще 13 домов

Для расширения улицы Татищева и дальнейшего строительства нового района "ВИЗ-Правобережный", потребуется снос еще 13 домов. Об этом говорится в постановлении главы Екатеринбурга об изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

Согласно документу, под снос определены дома 2, 4, 10, 12 на Танкистов, 173 на Татищева и 174 на Венгерских Коммунаров. Помимо этого, будет изъято семь участков СНТ "Приозерный". В случае, если владельцы территорий не дадут свое согласие в течение 45 дней, решение вопроса перейдет в судебную плоскость.

Напомним, что согласно новому проекту района "ВИЗ-Правобережный" требуется расширение улицы Татищева. Речь идет о территории в 740 га в границах набережной Верх-Исетского пруда – улиц Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов – Московского тракта. Район разделят на девять микрорайонов, где построят 15 детских садов, 7 школ на 9 тыс. 225 мест, детскую и взрослую поликлинику, а также центры и площадки для культурного и физического обучения молодежи.



В рамках проекта также предполагается благоустроить набережную Верх-Исетского пруда.