Володин заинтересовался треш-стримами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о запрете треш-стримов. По его словам, законопроекты о запрете таких эфиров депутаты рассмотрят уже в весеннюю сессию, и такие документы попадут на обсуждение в приоритетном порядке.

"Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими", - написал Володин в своем telegram-канале.

Володин уточнил, что в Госдуме сейчас "лежат", например, такие проекты законов, которые предлагают отнести треш-стримы к информации, запрещённой к распространению. Социальные сети обязаны будут искать такой контент и удалять его. Организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям уголовного кодекса, среди которых – "Убийство", "Умышленное причинение вреда здоровью", "Побои", "Истязание", "Похищение человека", "Использование рабского труда".

78% россиян считают треш-стримы опасными. Об этом заявила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционного законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о штрафах за треш-стримы. Он предусматривает административные штрафы организаторам и участникам треш-стримов до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования. А в случае совершения уголовного преступления факт его демонстрации в интернете будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Владельцев соцсетей обяжут отслеживать треш-контент, а каналы треш-стримеров будут внесены в реестр запрещенной информации. Инициатор законопроекта сенатор Алексей Пушков отмечает, что это не что иное как публичный садизм, который калечит психику тех, кто его смотрит, особенно детей и молодежи. Он надеется, что закон будет быстро принят и в ближайшее время вступит в силу, а треш-стримеры будут окончательно поставлены вне закона.