11 Января 2024
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Общество Приволжский ФО В России Самарская область
Фото:Накануне.RU

Из-за коммунальной аварии в центре Самары затопило несколько улиц

В Самаре на пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошла коммунальная авария. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Из-за инцидента затоплена проезжая часть на улицах Вилоновской, Самарской, Садовой и Красноармейской. Отмечается, что трамваи следуют в объезд, изменений в работе автобусных маршрутов нет. Специалисты устраняют проблему.

Напомним, за последние недели коммунальные аварии произошли во многих российских регионах. С проблемами с отоплением столкнулись жители подмосковных городов, Находки Приморского края, Воронежа, Пензы, Ярославской и Ленинградской областей, уральских городов Екатеринбург, Березовский и Нижний Тагил.

Самой резонансной стала ситуация подмосковном Подольске, где вышла из строя котельная, без отопления остались более 170 домов в микрорайоне Климовск.

Теги: самара, коммунальная авария


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