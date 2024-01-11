"Екатеринбург стал разочарованием". Федеральный эксперт отметил деградацию транспорта в столице Урала

11 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Екатеринбург стал разочарованием". Федеральный эксперт отметил деградацию транспорта в столице Урала

Екатеринбург - это место с деградацией транспортной системы, куда не следует ездить для рабочих встреч или отдыха. К такому выводу пришел вице-президент международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) Владимир Федоров, побывавший в столице Урала этим летом. Подробно свое негодование он высказал в рамках новогоднего проекта TR.ru — Транспорт в России.

Пробка на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Рассуждая на тему транспортной отрасли в ушедшем 2023 году Федоров отметил, что никаких "прорывных" моментов в России не было, однако один город ему все же запомнился: Екатеринбург для федерального инспектора стал разочарованием с "удивительным сочетанием нового строительства и полной деградации транспортной системы".

"С одной стороны, совершенно изумительные люди, работающие в транспортных предприятиях города, особенно в ЕМУП "Городской транспорт". Техника просто в прекрасном состоянии для своих немолодых лет. Ремзона, буквально чудом выживающая на голодном пайке без достаточного количества запасных частей. С другой — строительство новых линий, закупка нового подвижного состава. Но при этом — отсутствие финансирования на ремонт производственной базы, набор дополнительного персонала и достойную оплату работникам. Жуткий дефицит кадров и отсутствие адекватного выпуска после 20:00", — заявил Федоров.

Новые автобусы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Особое внимание в рассуждениях эксперта стала транспортная обстановка во время "Иннопрома". В 40-градусную жару трансфер представлял из себя "фордик без кондиционера, когда-то переоборудованный из грузового фургона в пассажирский". Для охлаждения двигателя водитель включил печку на обдув салона. Еще больше усугубили ситуацию глухие пробки и ненадлежащая организация движения официальных шаттлов, из-за чего последние 300 метров до здания "Екатеринбург ЭКСПО" пришлось преодолевать пешком по газону.

Пробка у МВЦ "Екатеринбург-Экспо" перед "Иннопромом"(2022)|Фото: Накануне.RU

Квест продолжился, когда нужно было уезжать. Здесь вице-президент МАП ГЭТ обратил внимание и на другие направления транспорта. Первым стало такси, которое, по словам Федорова, заказывать бесполезно из-за пробок и невозможности подъехать к ЭКСПО и остановке с навесом.

"Спасибо одной девушке-волонтеру, которая, в отличие от других коллег смогла, почти падая в обморок под жарящим солнцем показать направление, где останавливается шаттл-автобус до станции метро "Ботаническая". Пройдя с другими бедолагами 500 метров, я дошел до остановки, где стоял с открытыми дверьми и включенным кондиционером обычный новенький зеленый автобус-"КамАЗ" и его водитель "трамбовал" пассажиров-"селедок" в салон-"бочку", — вспоминает Федоров.

По его словам, до передней двери в салоне кондиционер не дотягивал, из-за чего к моменту прибытия на "Ботаническую", пассажиры могли устраивать "конкурс "мокрых маек" и сорочек". Выделенной полосы на Кольцовском тракте для общественного транспорта тоже не предусмотрено, а потому гостей "Иннопрома" ожидали пробки.

"Ехать на второй и третий дни работы выставки отпало всякое желание", — отметил эксперт.

Вторым разочаровывающим направлением стало метро, поразившее представителя МАП ГЭТ "своей безжалостностью и недружелюбностью к пассажирам".

Люди в метро(2021)|Фото: Накануне.RU

"Постоянные пассажиры уже привычно озлобленно швыряют рюкзаки на ленту. Сотрудник транспортной безопасности без энтузиазма смотрит в экран интроскопа. Понятно, что, будучи одним человеком на досмотре он не успевает не то что досмотреть подозрительное повторно, но и разглядеть хоть что-то в этом бесконечном потоке изображений", — заявил Федоров.

метро, металлоискатели, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Не осталась без внимания и "Верхнепышминский трамвай", который эксперт назвал "недоразумением" из-за низкого качества проектирования и строительства. По его словам, подобные проблемы пусть и являются упущением, но не должны препятствовать решению вопросов эксплуатации. На деле же максимальная скорость на перегонах не превышает 40 км/ч, кондиционеры не работают даже в 40-градусную жару, система открытия дверей и вовсе "зависит от настроения водителя", на пустых остановках трамвай стоит по 30-40 секунд, что в совокупности является пыткой для пассажиров.

Верхнепышминский трамвай(2023)|Фото: Верхнепышминский трамвай

"Так что если хотите увидеть каким не должен быть транспорт в городе-миллионнике XXI века — добро пожаловать в Екатеринбург. Он заставит вас крепко задуматься — есть ли смысл приезжать сюда с деловыми целями или как туристу", — подытожил вице-президент транспортной ассоциации.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что не будут комментировать замечания Федерова. Однако обратили внимание на то, что кроме метро и "Гортранса" остальное в тираде эксперта не имеет никакого отношения к транспортной системе Екатеринбурга. С вопросами к "Верхнепышминскому трамваю" стоит обращаться к Минтрансу, а за трансфер на "Иннопром" и вовсе ответственны организаторы.

Теги: Екатеринбург, деградация, транспорт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети