"Екатеринбург стал разочарованием". Федеральный эксперт отметил деградацию транспорта в столице Урала

Екатеринбург - это место с деградацией транспортной системы, куда не следует ездить для рабочих встреч или отдыха. К такому выводу пришел вице-президент международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) Владимир Федоров, побывавший в столице Урала этим летом. Подробно свое негодование он высказал в рамках новогоднего проекта TR.ru — Транспорт в России.

Рассуждая на тему транспортной отрасли в ушедшем 2023 году Федоров отметил, что никаких "прорывных" моментов в России не было, однако один город ему все же запомнился: Екатеринбург для федерального инспектора стал разочарованием с "удивительным сочетанием нового строительства и полной деградации транспортной системы".

"С одной стороны, совершенно изумительные люди, работающие в транспортных предприятиях города, особенно в ЕМУП "Городской транспорт". Техника просто в прекрасном состоянии для своих немолодых лет. Ремзона, буквально чудом выживающая на голодном пайке без достаточного количества запасных частей. С другой — строительство новых линий, закупка нового подвижного состава. Но при этом — отсутствие финансирования на ремонт производственной базы, набор дополнительного персонала и достойную оплату работникам. Жуткий дефицит кадров и отсутствие адекватного выпуска после 20:00", — заявил Федоров.

Особое внимание в рассуждениях эксперта стала транспортная обстановка во время "Иннопрома". В 40-градусную жару трансфер представлял из себя "фордик без кондиционера, когда-то переоборудованный из грузового фургона в пассажирский". Для охлаждения двигателя водитель включил печку на обдув салона. Еще больше усугубили ситуацию глухие пробки и ненадлежащая организация движения официальных шаттлов, из-за чего последние 300 метров до здания "Екатеринбург ЭКСПО" пришлось преодолевать пешком по газону.

Квест продолжился, когда нужно было уезжать. Здесь вице-президент МАП ГЭТ обратил внимание и на другие направления транспорта. Первым стало такси, которое, по словам Федорова, заказывать бесполезно из-за пробок и невозможности подъехать к ЭКСПО и остановке с навесом.

"Спасибо одной девушке-волонтеру, которая, в отличие от других коллег смогла, почти падая в обморок под жарящим солнцем показать направление, где останавливается шаттл-автобус до станции метро "Ботаническая". Пройдя с другими бедолагами 500 метров, я дошел до остановки, где стоял с открытыми дверьми и включенным кондиционером обычный новенький зеленый автобус-"КамАЗ" и его водитель "трамбовал" пассажиров-"селедок" в салон-"бочку", — вспоминает Федоров.

По его словам, до передней двери в салоне кондиционер не дотягивал, из-за чего к моменту прибытия на "Ботаническую", пассажиры могли устраивать "конкурс "мокрых маек" и сорочек". Выделенной полосы на Кольцовском тракте для общественного транспорта тоже не предусмотрено, а потому гостей "Иннопрома" ожидали пробки.

"Ехать на второй и третий дни работы выставки отпало всякое желание", — отметил эксперт.

Вторым разочаровывающим направлением стало метро, поразившее представителя МАП ГЭТ "своей безжалостностью и недружелюбностью к пассажирам".

"Постоянные пассажиры уже привычно озлобленно швыряют рюкзаки на ленту. Сотрудник транспортной безопасности без энтузиазма смотрит в экран интроскопа. Понятно, что, будучи одним человеком на досмотре он не успевает не то что досмотреть подозрительное повторно, но и разглядеть хоть что-то в этом бесконечном потоке изображений", — заявил Федоров.

Не осталась без внимания и "Верхнепышминский трамвай", который эксперт назвал "недоразумением" из-за низкого качества проектирования и строительства. По его словам, подобные проблемы пусть и являются упущением, но не должны препятствовать решению вопросов эксплуатации. На деле же максимальная скорость на перегонах не превышает 40 км/ч, кондиционеры не работают даже в 40-градусную жару, система открытия дверей и вовсе "зависит от настроения водителя", на пустых остановках трамвай стоит по 30-40 секунд, что в совокупности является пыткой для пассажиров.

"Так что если хотите увидеть каким не должен быть транспорт в городе-миллионнике XXI века — добро пожаловать в Екатеринбург. Он заставит вас крепко задуматься — есть ли смысл приезжать сюда с деловыми целями или как туристу", — подытожил вице-президент транспортной ассоциации.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что не будут комментировать замечания Федерова. Однако обратили внимание на то, что кроме метро и "Гортранса" остальное в тираде эксперта не имеет никакого отношения к транспортной системе Екатеринбурга. С вопросами к "Верхнепышминскому трамваю" стоит обращаться к Минтрансу, а за трансфер на "Иннопром" и вовсе ответственны организаторы.