11 Января 2024
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Ямале объявлено штормовое предупреждение: закрыты зимники, задерживаются рейсы

На Ямале объявлено штормовое предупреждение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным синоптиков 11 января на территории Пуровского, Приуральского и Надымского районов ожидается очень сильный ветер, порывами 25 метров в секунду и более, сильный снег, метель.

Было ограничено движение на автодороге Сургут - Салехард, участок Новый Уренгой - Коротчаево (742 -698 км), в настоящий момент, по данным Госавтоинспекции, движение снова запустили. Закрыто движение закрыто по зимникам: Салехард - Лабытнанги, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги, по участку Аксарка - Салемал зимника Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале

В аэропорту Салехарда из-за неблагоприятных погодных условий произошли задержки рейсов до Москвы, Тюмени и Омска. Отменены вертолетные рейсы до Яр-Сале и Мужи.

В Новом Уренгое отменены рейсы до Красноярска, Тазовского. Задерживается вылет в Новый Порт.

Теги: ветер, шторм, аэропорт, зимники


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