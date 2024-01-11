В Приморье власти начали предлагать туры в Северную Корею

Правительство Приморского края начало предлагать туры в "одну из самых интересных и загадочных стран мира" – Северную Корею.

В пятидневном туре, который рекламируется в аккаунте краевой администрации в Telegram, можно будет познакомиться с достопримечательностями Пхеньяна, погрузиться в культуру страны и покорить трассы "современного горнолыжного курорта Масикрён.

"Это уникальное предложение для жителей края и других регионов России появилось благодаря договоренностям губернатора Приморья Олега Кожемяко с властями Северной Кореи, достигнутым во время визита в КНДР. Первые туристы отправятся уже 9 февраля", - говорится в сообщении.

Цену озвучили пользователи в комментариях – около 70 тыс. руб. Многие сетуют, что для пятидневного тура с известными особенностями (за всеми иностранными туристами в Северной Корее закрепляют сопровождающих лиц) это дороговато.