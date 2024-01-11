Самолет "Уральских авиалиний", севший в пшеничном поле, будет утилизирован

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно севший в пшеничном поле в прошлом году, будет разобран и утилизирован.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, самолет распилят на металлолом так же, как борт той же компании, который экстренно посадили в кукурузе пять лет назад.

"После долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз было принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно. Пробовать взлетать с поля и затем восстанавливать лайнер не будут, это финансово невыгодно. Для дальнейшей эксплуатации борт также не предназначен: "аэробус" просто разберут на части, достанут из него самую ценную техническую "начинку" и вывезут с поля возле села Убинское", - пишет канал.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" не просили уволиться своих пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском.