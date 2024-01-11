Администрация Байдена поддерживает конфискацию активов России

Белый дом "принципиально" готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что президент Джо Байден решил одобрить меру после того, республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в конгрессе.

При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7, чтобы снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов, пишет РИА Новости.

В ноябре стало известно, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов. Одобрен соответствующий законопроект. Документ, в частности, предусматривает "выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ".

В Кремле заявляли, что Россия проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответные меры вряд ли будут зеркальными, но "наилучшим образом" защитят интересы Москвы.