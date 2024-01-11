В Воронежской области сбит беспилотник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области.

"Никто не пострадал. Возгорания нет. На месте работают все оперативные службы", - написал Гусев в своем telegram-канале.

Сегодня на окраине Калуги над "техническим сооружением насосной станции" взорвался беспилотник.

"В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.