В Калуге беспилотник взорвался над насосной станцией

На окраине Калуги над "техническим сооружением насосной станции" взорвался беспилотник.

"В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Между тем, Калужскую область в качестве безопасного региона выбрали белгородцы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что накануне в этот регион проводили еще одну группу детей-беженцев. Для 243 детей и 30 сопровождающих выделили отдельный поезд. В Калужской области детей разместят в оздоровительных лагерях.