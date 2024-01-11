Неофициальный канал властей Югры опроверг слухи о скорой отставке главы Нижневартовска

Telegram-канал "5 этаж", который считается неофициальным аккаунтом югорских властей, опроверг слухи об отставке мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в соцсетях появились сведения, что глава города покинет свой пост после мартовских выборов, однако, как сообщает "5 этаж", решений о замене мэра Нижневартовска и поиске кандидатуры на эту должность не принималось.

"5 этаж" отмечает, что такие решения принимаются с учетом социально-экономических показателей муниципалитетов, общественно-политической обстановки на территории, итогов избирательных кампаний как маркера отношения жителей к местной власти и их консолидации вокруг нее. По итогам президентской кампании не исключена ротация среди глав муниципалитетов, однако в настоящий момент говорить о каких-либо перестановках преждевременно, добавляет канал.

Напомним, 2023-й в Нижневартовске был годом крупных медийных скандалов. Сначала в повестку федеральных СМИ вошел зимний ледовый городок со "Снегуркой-халком". Ловили администрацию и на накрутке голосов при проведении в социальных сетях опроса ОНФ "Лужи Югры". А летом горожане были вынуждены самостоятельно латать дыры в асфальте. Долгое время болевой точкой города остается проблема переселения жителей поселка Беловежский и аварийных домов на Мусы Джалиля, живущих в нечеловеческих условиях. Апофеозом медийных скандалов стало высказывание мэра Дмитрия Кощенко на встрече с губернатором Натальей Комаровой об "особенностях" формирования муниципальных заказов, когда мэр признался, что власти вмешиваются в конкурсные процедуры. Сразу после этого УФАС вынесло Кощенко предупреждение о недопустимости ограничения конкуренции.