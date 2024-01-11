В России количество операций по стерилизации женщин достигло максимума с 2006 года

Количество операций по стерилизации женщин в России по итогам 2022 г. достигло максимума с 2006 г.

Произошло 15 тыс. таких вмешательств (44,6 стерилизации на 100 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет). Это следует из опубликованного в конце декабря 2023 г. статистического сборника "Здравоохранение в России 2023", на который обратил внимание "Медвестник". После 2006 г. число таких операций стабильно снижалось, но тренд изменился в 2014 г. После этого кратковременный спад отмечался только в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19: тогда было проведено 12,6 тыс. операций.

Информация появилась на фоне разгоревшихся дискуссий о запрете абортов в частных клиниках. Это произошло после "прямой линии" президента Владимира Путина. Глава СПЧ Валерий Фадеев полагает, что эта мера "хаотичная" и "случайная". Он выразил уверенность, что она "ухудшает социальную атмосферу". По словам Фадеева, рождаемость детей на одну женщину в России достигла пика в 2016 г., после чего произошел резкий спад.

"Если вы не понимаете, в чем дело с этим показателем, вы не знаете, как изменить его динамику, то надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы, такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу", — отметил глава СПЧ.

Он указал, что необходимо искать программу "с реальной отдачей повышения рождаемости".

"Дети, они не от запретов, а от любви рождаются", - отметил Фадеев.