В России количество операций по стерилизации женщин достигло максимума с 2006 года

11 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России количество операций по стерилизации женщин достигло максимума с 2006 года

Количество операций по стерилизации женщин в России по итогам 2022 г. достигло максимума с 2006 г.

Произошло 15 тыс. таких вмешательств (44,6 стерилизации на 100 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет). Это следует из опубликованного в конце декабря 2023 г. статистического сборника "Здравоохранение в России 2023", на который обратил внимание "Медвестник". После 2006 г. число таких операций стабильно снижалось, но тренд изменился в 2014 г. После этого кратковременный спад отмечался только в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19: тогда было проведено 12,6 тыс. операций.

Информация появилась на фоне разгоревшихся дискуссий о запрете абортов в частных клиниках. Это произошло после "прямой линии" президента Владимира Путина. Глава СПЧ Валерий Фадеев полагает, что эта мера "хаотичная" и "случайная". Он выразил уверенность, что она "ухудшает социальную атмосферу". По словам Фадеева, рождаемость детей на одну женщину в России достигла пика в 2016 г., после чего произошел резкий спад.

"Если вы не понимаете, в чем дело с этим показателем, вы не знаете, как изменить его динамику, то надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы, такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу", — отметил глава СПЧ.

Он указал, что необходимо искать программу "с реальной отдачей повышения рождаемости".

"Дети, они не от запретов, а от любви рождаются", - отметил Фадеев.

Теги: Стерилизация, женщина, операция, аборт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети