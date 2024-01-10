Против матери братьев-мигрантов, избивших девочку в Нижнем Тагиле, завели уголовное дело

Свердловские следователи возбудили в отношении матери подростков, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, уголовное дело о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее появилась информация о том, что в конце декабря два брата-пятиклассника ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку-сироту, а мать братьев стояла рядом и снимала происходящее на видео. Также сегодня выяснилось, что до начала драки она сама дала пощечину пострадавшей.