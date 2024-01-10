В Приднестровье сообщили о "вооруженном инциденте" на границе с Украиной

На приднестровско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщило министерство госбезопасности Приднестровья.

Как говорится на сайте ведомства, в результате конфликта двое граждан республики был перемещены на украинскую территорию.

Уточняется, что инцидент произошел 7 января, обстоятельства произошедшего выясняются.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что ВСУ перебросили тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.

В феврале телеграм-каналы сообщали о стягивании частей ВСУ к Приднестровью, в частности, к селу Колбасна, находящемуся на границе с Украиной и недалеко от молдавского Кишенева. Рядом с этим населённым пунктом, предположительно, расположен склад боеприпасов, на котором может находиться огромное количество снарядов к советской технике.