Песков призвал доработать тюменский снегоболотоход, на котором Путина возили на Чукотке

Президент России Владимир Путин перемещался по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник", который производится в Тюменской области. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе области. Внедорожники собирают на двух площадках.

В официальном аккаунте губернатора Тюменской области Александра Моора отмечается, что снегоболотоход "Хищник" востребован, в месяц компания выпускает 9 таких машин. Снегоболотоход, в частности, пользуется спросом у нефтяников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поделился с журналистами своими впечатлениями от езды на отечественном снегоболотоходе. "Ну, вы знаете, если честно, то не очень", - сказал он. Представитель Кремля посоветовал производителям "довести машину до ума", передает ТАСС.

"Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный", - сыронизировал пресс-секретарь президента.

Оказалось, что в "отечественном" вездеходе установлен японский двигатель ISUZU 4JB1T и японская коробка передач Toyota.

Владимир Путин прилетел сегодня в самый восточный регион России – на Чукотку. Это также единственный субъект РФ, в котором президент до сих пор ни разу не был. Кроме того, это первая поездка Путина по регионам в начинающемся году.