Гендиректора челябинского аэропорта отстранили от должности за авиадебош

Гендиректора аэропорта Челябинска Виталия Кашина, проработавшего в гражданской авиации 18 лет, сняли с должности после публикаций об авиадебоше.

Как сообщил Mash, 6 января во время полета до Северной столицы он якобы находился в состоянии опьянения, громко ругался, оскорблял авиакомпанию "Россия" и экипаж лайнера.

По прилету в Санкт-Петербург Кашина встретили полицейские и выписали административный протокол за хулиганство в небе.

В компании "Новапорт Холдинг", которая является владельцем челябинской воздушной гавани, сообщили, что инцидент свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям одного из руководителей крупного авиапредприятия.

За недопустимое поведение генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности.