Суд не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Хамовнический суд Москвы не принял к рассмотрению коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, иск вернули заявителям, "поскольку сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации".

Как сообщалось, продюсер "Бригады" Александр Иншаков, который выступил инициатором коллективного иска, совместно с другими истцами требует "в качестве компенсации морального вреда" от Ивлеевой 1 млрд рублей. Как сообщалось, эту сумму они собираются направить в фонд поддержки бойцов СВО и их семей. Моральный вред, по мнению истцов, нанесен "голой" вечеринкой в клубе "Мутабор".

Также авторы иска просят арестовать все имущество Ивлеевой, пока она не выплатила деньги. Кроме того, истцы хотят, чтобы организатор скандальной вечеринки до вступления в силу решения суда не могла выступать и вести мероприятия в России, сниматься в рекламе и вести соцсети.