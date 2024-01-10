10 Января 2024
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Общество В России Москва
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;НАСТЯ ИВЛЕЕВА&quot; / youtube.com/@Ivleeva

Суд не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Хамовнический суд Москвы не принял к рассмотрению коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, иск вернули заявителям, "поскольку сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации".

Как сообщалось, продюсер "Бригады" Александр Иншаков, который выступил инициатором коллективного иска, совместно с другими истцами требует "в качестве компенсации морального вреда" от Ивлеевой 1 млрд рублей. Как сообщалось, эту сумму они собираются направить в фонд поддержки бойцов СВО и их семей. Моральный вред, по мнению истцов, нанесен "голой" вечеринкой в клубе "Мутабор".

Также авторы иска просят арестовать все имущество Ивлеевой, пока она не выплатила деньги. Кроме того, истцы хотят, чтобы организатор скандальной вечеринки до вступления в силу решения суда не могла выступать и вести мероприятия в России, сниматься в рекламе и вести соцсети.

Теги: ивлеева, вечеринка, иск


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