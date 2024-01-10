День Костромской области на Международной выставке "Россия" привлек внимание огромного числа посетителей

День региона на международной выставке – форуме «Россия» в комплексе ВДНХ сегодня был посвящен достижениям Костромской области. Губернатор Сергей Ситников в течения дня рассказал, кем и чем гордится костромская земля, о наследии, современных успехах и будущем края в многочисленных интервью для федеральных СМИ и в рамках мероприятий дня региона.

Сергей Ситников подчеркнул, за последние десять лет Костромская область при поддержке Президента сделала серьезный рывок вперед. Он отметил, что в 2023 году в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума глава государства Владимир Путин назвал Костромскую область в числе регионов, которые достигли наибольшего прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

По итогам трёх кварталов 2023 года в экономику региона инвестировано более 27 млрд рублей. Это на 15%, или на 6 млрд рублей выше аналогичного периода прошлого года. Сегодня инвестиционный портфель Костромской области представлен 30 проектами стоимостью 38 млрд рублей. Результаты очевидны: в Костромской области за 10 лет открыто более 120 новых производств в разных сферах - машиностроении, лесопереработке, сельском хозяйстве. На новых и модернизированных предприятиях создано 10,5 тысяч рабочих мест. Объём внутреннего регионального продукта и объемы отгруженной продукции за 10 лет выросли почти в два раза.

Особо стоит отметить достижения в области развития лесопромышленного комплекса.

«Мы формируем плотный промышленный каркас региона. В область привлечены мировые лидеры деревопереработки, которые обеспечивают высокотехнологичные, хорошо оплачиваемые рабочие места, пополняют бюджет региона и участвуют в реализации социально значимых проектов», - рассказал губернатор Сергей Ситников.

Так, в городе Галиче Костромской области реализован крупнейший за последние годы инвестиционный проект по строительству современного фанерного комбината. Менее, чем за два года завод был построен с нуля, вложения в реализацию проекта превысили 13 миллиардов рублей. Фанерный комбинат холдинга «Segezha Group» стал якорным резидентом созданной в Галиче территории опережающего развития. С учетом всей производственной инфраструктуры создано более тысячи современных высокооплачиваемых рабочих мест.

Ювелирное производство - одна из ведущих отраслей экономики Костромской области. В ней работают более тысячи предприятий и предпринимателей, занято свыше 10 тысяч человек. В Костромской области производится каждое второе российское ювелирное украшение.

Костромские промышленные производства успешно занимают ниши ушедших с рынка иностранных производителей. В 2023 году в Костроме запущено уникальное производство, где выпускают первые в России отечественные антиблокировочные системы и системы стабилизации для автомобилей. Костромской судомеханический завод выпускает уникальные для страны водометные катера. Завод «Костромакабель» в Костроме полностью заместил иностранных производителей оптоволоконного кабеля различных видов, который используется для подведения интернета к городам и селам, а также в локальных сетях и цифровых дата-центрах. В Галиче активно развивается предприятие по производству автокранов. Продукцию завода можно встретить на многих крупнейших стройках страны. В том числе, легендарные автокраны «Галичанин» участвовали в реализации ключевого государственного проекта по развитию транспортной инфраструктуры за последние годы – строительстве Крымского моста.

«Я горжусь своими земляками, руководителями наших предприятий. Они сумели оперативно адаптироваться к новым условиям, организовать в сжатые сроки производство важной для страны продукции. Особые слова признательности тем, кто работает в рамках государственного оборонного заказа», - сказал губернатор Сергей Ситников.

Развитие промышленности региона идет параллельно с обновлением инфраструктуры. За 10 лет в Костромской области отремонтировано более 1,5 тысяч км дорог, из них две трети – благодаря президентскому национальному проекту. С 2013 года по поручению Сергея Ситникова регион приступил к реализации комплексной программы реконструкции мостовых сооружений. За это время проведен капитальный ремонт 70 сооружений. С 2012 года команда администрации области и лично губернатор Сергей Ситников добивались на федеральном уровне продолжения строительства магистрального газопровода Галич-Мантурово-Шарья. Проект поддержал Президент России Владимир Путин. В 2021 году газ пришел в дома жителей Парфеньево. В канун нового 2024 года природный газ запущен в Нее и Мантурово. На очереди — Шарья и ряд других крупных районных центров.

Глава региона отметил, что важнейшим стимулом для развития региона стали возможности национальных проектов. Костромская область за последние годы смогла привлечь значительные финансовые средства для улучшения жизни людей. Объемы государственной поддержки на реализацию нацпроектов в регионе составили уже почти 50 млрд рублей.

«Убежден, вместе с моими земляками, под руководством нашего лидера, Владимира Владимировича Путина мы продолжим реализацию начатых проектов, сможем сделать жизнь страны и нашей родной Костромской области ещё комфортнее и благополучнее», - подчеркнул Сергей Ситников.

В рамках Дня Костромской области на Международной выставке-форуме «Россия» губернатор Сергей Ситников отвечая на вопросы журналистов ведущих федеральных средств массовой информации, отметил, что посетители стенда Костромской области на выставке сами могут познакомиться с основными достижениями региона за последние годы.

«Гордиться нам есть чем. За последние годы у нас социальная сфера, благодаря национальным проектам Президента России Владимира Путина, сделала огромнейший рывок вперед. У нас нет проблем с детскими садами, многие школы ушли со второй смены. В значительной степени поменялась дорожная инфраструктура региона. Всё это наши достижения, достижения костромичей. Но они не случились бы, если бы не работали те механизмы, которые сегодня запущены государством. В первую очередь - национальные проекты нашего лидера Владимира Владимировича Путина», - отметил губернатор Сергей Ситников.

Журналистов особо интересовало развитие туристической сферы региона. Сегодня это одна из перспективных точек роста экономики Костромской области. Регион посетили более 1,4 млн туристов и экскурсантов. Традиционно гостей притягивают Музей сыра и Костромской дом сыровара, Ипатьевский монастырь, Костромской кремль, Резиденция Снегурочки, терем в Асташево, музей под открытым небом - Нерехта, музеи в Красном-на-Волге, мараловодческий комплекс в Парфеньево. Пользуются популярностью такие мероприятия, как фестиваль сыра, фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», «Галичское Заозерье».

«Инфраструктура туризма развивается быстро. Построены четырехзвездочные гостиницы. Заполняемость у них, в среднем, более 80%. Сейчас ещё с одной российской компанией мы проводим переговоры о возможности строительства автономного туристического кластера, где будут места размещения, рестораны и развлечения, которые в большей степени характерны для массовых туристов», - отметил Сергей Ситников.

Гостями презентации Костромской области стали несколько тысяч человек, в том числе, руководители ведущих федеральных ведомств и министерств, предприятий, общественные деятели, большое количество костромичей, которые сегодня работают в столице, и в других регионах нашей страны.

Заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Костромской области Николай Журавлев подчеркнул, что все успехи и достижения региона неразрывно связаны с работой губернатора Сергея Ситникова и его команды. Это отражается в реализации новых инвестиционных проектов, создании современных рабочих мест, активном развитии инфраструктуры.

«Меня, помимо достижений Костромской области, которые я хорошо знаю как сенатор от региона, - это и большие инвестиционные проекты, и большие социальные, благотворительные проекты. Сегодня впечатлило огромное количество людей. Мне, как костромичу, сегодня приятно, столько людей, гостей присутствует на Дне Костромской области. Это, конечно, отрадно. Это большая заслуга региона, большая заслуга губернатора лично и его команды, что создают условия для развития, что создаются новые производства, проекты», – отметил Николай Журавлев.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высоко оценила идею стенда Костромской области, рациональное использование природных ресурсов в регионе, его богатое культурное наследие.

«Этот стенд рассказывает о том, что такое экология в самом истинном значении этого слова. Можно многое посмотреть, послушать, потрогать. И отдельно хотела бы сказать про визитную карточку Костромской области, за счет которой регион знают за рубежом. Это национальный балет «Кострома», который сегодня открывал презентацию. Я пришла сказать огромное спасибо региону и национальном балету за то, что они так прекрасно и на таком высочайшем уровне помогают нам развивать наши гуманитарные связи, рассказывать о культуре России и собственно о ее народе», – отметила Мария Захарова.

Интервью с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым / Автор: Сергей Новиков