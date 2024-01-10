10 Января 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Названы самые привлекательные паспорта по безвизовым поездкам

Европейские страны впервые за последние пять лет потеснили Японию и Сингапур в рейтинге государств с самыми "сильными" паспортами. Индекс Henley Passport показывает, сколько стран доступны для безвизовых поездок обладателю того или иного паспорта.

В этом году на первом месте оказались сразу шесть паспортов: Франции, Германии, Италии, Японии, Сингапура и Испании. Их обладатели могут без визы посетить 194 страны мира. Это самый большой показатель за 19-летнюю историю индекса.

Финляндия и Швеция делят второе место с Южной Кореей (193 безвизовые страны), а Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды занимают третье место (с 192 направлениями).

Бельгия, Люксембург, Норвегия, Португалия и Великобритания находятся на четвертом месте, а Греция, Мальта и Швейцария — на пятом.

Россия заняла 51-е место (без визы можно съездить в 115 стран). Это середина списка. С РФ соседствуют Грузия (50-е место) и Турция (52-е). Обладателям украинского паспорта доступны 148 стран без визы – это 32-е место.

Обладатели паспорта Афганистана без визы могут посетить только 28 стран, сирийцы – 29 стран, иракцы – 31 страну, пакистанцы – 34 страны.

Теги: паспорт, безвизовый режим, рейтинг


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