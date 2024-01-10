Потерявший на фронте руку экс-депутат заксобрания Прикамья вышел из партии ЛДПР

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, который ушел добровольцем на СВО и потерял на фронте руку, вышел из партии ЛДПР. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Заявление о выходе он написал еще 31 декабря.

"Сегодня донес-таки заявление до регионального отделения. Никакого негатива. От членства в партии Жириновского у меня остались хорошие впечатления. ЛДПР оказала честь и выдвинула меня на выборы в Законодательное Собрание в 2016 году. Пять лет был членом фракции ЛДПР в Законодательном Собрании и активно участвовал в деятельности партии и фракции. И это не пустые слова", - заявил Григоренко.

Покойного лидера партии Владимира Жириновского Григоренко назвал "человеком-легендой" и "пророком в своем Отечестве", подчеркнув, что личность такого масштаба заменить сложно. При этом, бывший депутат сообщил, что при всем уважении к нынешнему руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому, не видит другого президента кроме Владимира Путина.

Вступать в другие партии Григоренко пока не планирует.

Напомним, экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко отправился на специальную военную операцию в апреле прошлого года. Известно, что бывший парламентарий принял участие в обороне одного и штурме семи населенных пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР. Среди них Красный Лиман, Святогорск, Лисичанск, Северск. Несколько раз был представлен к наградам.