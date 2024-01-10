10 Января 2024
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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Футболист Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай

Футболист Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai.

По данным Mash, он взбесился из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Экс-игрок московского ЦСКА собрался сегодня рано утром улететь из Внуково вместе с семьёй. Вскоре после завершения посадки выяснилось, что в самолете – техническая неисправность, вылет отложили на 23.30.

Когда люди стали выходить, Мамаев заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребёнка. Прооравшись, спортсмен ушёл с семьёй в зал ожидания, а после, предположительно, уехал домой дожидаться своего рейса.

Напомним, в октябре 2018 г. компания, в составе которой были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, подралась с водителем сотрудницы "Первого канала" Виталием Соловчуком. В ходе драки был поврежден "Мерседес" телеведущей, возмещения ущерба она так и не дождалась, подав в итоге в суд. После этого инцидента молодые люди избили чиновника Минпромторга России Дениса Пака в "Кофемании". Александра Кокорина приговорили к полутора годам колонии общего режима. Младший брат футболиста, Кирилл Кокорин, также получил реальный срок. Мамаеву дали год и пять месяцев общего режима. 6 сентября 2019 г. Александр и Кирилл Кокорины, а также Мамаев были освобождены судом условно-досрочно.

Теги: Павел Мамаев, дебош, самолет, Flydubai


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