10 Января 2024
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Фото: Минобороны РФ

В Нижневартовске общественники самостоятельно готовят к открытию "Народный центр помощи фронту"

В Нижневартовске общественники и волонтеры готовят к открытию "Народный центр помощи фронту", сообщает NEFT со ссылкой на одного из организаторов, президента межрегиональной общественной организации "Союз морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества" Александра Байбуза.

Это будет большая база для работы добровольцев, центр притяжения помощи бойцам горожан и школьников, а также своеобразный "музей СВО". Открытием центра вартовчане занялись сами, без помощи местных властей. Финансирование идет за счет неравнодушных жителей города и препдринимателей.

"Идея была общей — нас, как общественников, и жителей города. Мы помогаем фронту с начала спецоперации, наши волонтеры долго работали на базе нашей организации: плели сети, собирали гуманитарную помощь, но места стало мало, да и добираться было неудобно. Поэтому, мы нашли помещение площадью 280 квадратов, провели ремонт и уже заканчиваем подготовительные работы. Уже в январе планируем открытие в районе "ипотечки", — рассказал Байбуз.

В новом центре, помимо работы волонтеров и сбора гуманитарного груза, будет организован самодеятельный музей. На экскурсии будут звать школьников. Также в центре будут проводить встречи с бойцами.

Теги: народный центр помощи фронту, волонтеры, общественники, музей СВО


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