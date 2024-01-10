В Хабаровском крае недавно освободившийся насильник напал на двух девушек

В Хабаровском крае рецидивист-насильник напал на двух девушек и изнасиловал их, а потом под угрозой смерти заставил из совершать друг с другом действия сексуального характера, снимая происходящее на телефон.

По данным Shot, 31-летний мужчина, судимый за разбой и изнасилование, освободился в 2022 году. Неизвестно, находился ли мужчина под административным надзором.

Сейчас на него завели два уголовных дела, по которым ему грозит более 25 лет тюрьмы. Известно, что одна из изнасилованных девушек была несовершеннолетней.