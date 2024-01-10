50 тысяч жителей России одобрили идею увековечивания подвигов глав и бойцов ЧВК "Вагнер"

Более 50 тысяч россиян поддержали инициативу увековечивания памяти о бойцах ЧВК «Вагнер», Дмитрия «Вагнера» Уткина и основателя организации Евгения Пригожина. Об этом говорит результат опрос в telegram-канале «НАДЗОРНАЯ».

В опросе, опубликованном несколько часов назад, более 65% респондентов согласились с необходимостью сохранения наследия героев страны, которые отстаивали интересы России во многих уголках мира.

Ранее инициативу поддержали многие блогеры, журналисты и военные эксперты. Все они сошлись во мнении, что Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и сотрудники ЧВК «Вагнер» заслуживают увековечивания своих подвигов.